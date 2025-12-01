ТАСС: в Дагестане завели дело после нападения на КПП "Джемикентский"

Неизвестный ранее с ножом напал на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дербентском районе

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в районе дагестанского села Джемикент. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

"По факту случившегося 30 ноября на джемикентском посту, возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дербентском районе Дагестана. Сотрудники полиции применили оружие, нападавший ликвидирован.