В Белгороде из-за атак ВСУ за неделю повреждено более 30 жилых объектов

Как сообщил заммэра Максим Балахонов, осталось восстановить 231 жилой объект

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в результате атак на Белгород повредили 31 жилой объект за минувшую неделю. Об этом на заседании облправительства сообщил заммэра Максим Балахонов.

"За прошедшую неделю прирост поврежденных жилых объектов составил 31 объект: 29 квартир и 2 ИЖС. Восстановлено 35 жилых объектов при плане 35", - рассказал он, добавив, что осталось восстановить 231 жилой объект.

Балахонов отметил, что за неделю в Белгороде повреждения получили три автомобиля. В работе для оценки ущерба находится шесть машин, ждут выплаты компенсации владельцы еще 571 автомобиля. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам до 7 декабря.