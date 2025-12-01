Осужденный пожизненно "ангарский маньяк" получил еще 10 лет за два убийства

Михаил Попков совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах

Михаил Попков © Официальный Telegram-канал прокуратуры Иркутской области

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ангарский городской суд приговорил маньяка Михаила Попкова еще к 10 годам колонии особого режима за двойное убийство, совершенное в 2008 году. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

"Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего Михаила Попкова. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в августе 2008 года Попков, возвращаясь в Ангарск на личном автомобиле, остановился при въезде в город для авторемонта, где встретил двух ранее незнакомых ему молодых женщин. "В ходе беседы, на почве внезапно возникшей личной неприязни, применяя физическую силу и преодолевая сопротивление одной из потерпевших, отошедшей в лесной массив, накинул ей на шею имевшуюся у него веревку и сдавливал ее концы пока она не перестала подавать признаки жизни. Вернувшись к автомашине, в салоне которой сидела вторая потерпевшая, позвал ее в лесной массив под предлогом оказания помощи подруге. После чего аналогичным способом задушил женщину и покинул место происшествия", - пояснили в прокуратуре.

Попков написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления. Всего, по данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.

Ранее Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 годах. Он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.