В ЛНР ФСБ пресекла канал незаконной миграции через фиктивные экзамены

На злоумышленников завели уголовное дело за организацию незаконной миграции и превышение должностных полномочий

© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по ЛНР пресекли противоправную деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции через фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку для получения патентов на трудовую деятельность. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции. Установлено, что двое уроженцев одной из стран СНГ и представитель центра тестирования ФГБОУ ВО "Луганский государственный университет им. В. Даля" с целью получения финансовой выгоды организовали схему по незаконному пребыванию иностранных граждан в Российской Федерации путем фиктивной сдачи экзаменов на знание русского языка для последующего получения патентов на право осуществления трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).