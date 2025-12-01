В СК подтвердили факт задержания следователя в Кемеровской области за взятку

Незаконное вознаграждение предназначалось за действия в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве подразделения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет подтвердил факт задержания руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кемеровской области Леонида Харитонова за взятку. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением при оперативном сопровождении ФСБ России выявлен факт получения взятки руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонидом Харитоновым. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она.

По ее словам, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее правоохранительные органы сообщили ТАСС, что Харитонов задержан по подозрению в получении взятки по делам в сфере медицины.

Кроме того, в Кемеровской области был задержан экс-министр здравоохранения Дмитрий Беглов по делу о получении взятки. Подробности дела не раскрывались, но также был задержан руководитель обособленного подразделения в Кемерове ООО "Медтрейд - СРЦ", который, по предварительным данным, с января по июнь 2025 года передал Беглову денежные средства в крупном размере за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения и за общее покровительство.