В Краснодаре сотрудницу хлебозавода осудили за отравление работников

Елене Белашовой назначили наказание в виде 21 года лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновной работницу хлебозавода в смертельном отравлении двоих людей и покушении на убийство директора предприятия и назначил ей наказание в виде 21 года лишения свободы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"В Краснодаре вынесен приговор сотруднице хлебозавода, отравившей коллег и покушавшейся на жизнь директора. Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Елены Белашовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подсудимая признана виновной. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вину в ходе судебного процесса женщина не признала, однако для ее установления были собраны все необходимые доказательства. Дело расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Краснодарскому краю. Инцидент произошел в июле 2024 года.

Согласно данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, женщина планировала убить двух своих коллег и начальницу из-за личной неприязни, возникшей в связи с выполнением трудовых обязанностей. Вначале она заставила выпить двоих коллег лекарственное средство в большой дозе, от которого они умерли. Затем с телефона одной из жертв женщина написала от ее имени смс-сообщение директору хлебокомбината с просьбой о помощи. Директор приехала, работница сковала ее руки наручниками, пыталась задушить, директору хлебозавода удалось оказать сопротивление и выжить.

"Согласно выводам стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина признана вменяемой", - сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.