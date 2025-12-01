Рэпера Face заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Иван Дремин находится в межгосударственном розыске

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Башкирии заочно заключил под стражу рэпера Face (настоящее имя - Иван Дремин, внесен в РФ перечень иноагентов) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дремин находится в межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Ивана Дремина. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). В отношении Дремина, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.