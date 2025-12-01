Кремль не знает, ведется ли расследование по факту повреждения КТК

Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском атаковали безэкипажными катерами

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией о том, ведется ли расследование по факту атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что ведется расследование (по факту атаки на КТК - прим. ТАСС)", - сказал он на брифинге.

29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами. Он не подлежит восстановлению. Среди персонала нет пострадавших, розлива нефти в Черном море не произошло.

После атаки Казахстан направил нефть по другим маршрутам. МИД республики выразил протест и заявил, что рассматривает атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям с Украиной.