ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Кремль не знает, ведется ли расследование по факту повреждения КТК

Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском атаковали безэкипажными катерами
Редакция сайта ТАСС
09:26
обновлено 09:48

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией о том, ведется ли расследование по факту атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что ведется расследование (по факту атаки на КТК - прим. ТАСС)", - сказал он на брифинге.

29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами. Он не подлежит восстановлению. Среди персонала нет пострадавших, розлива нефти в Черном море не произошло.

После атаки Казахстан направил нефть по другим маршрутам. МИД республики выразил протест и заявил, что рассматривает атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям с Украиной. 

РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич