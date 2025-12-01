На жителя Чебоксар составили протокол за кадры с атакой БПЛА

Решением оперативного штаба республики от 26 августа установлен запрет на съемку БПЛА и размещение данной информации в интернете

© Официальный Telegram-канал МВД по Чувашской Республике

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранители установили жителя Чебоксар, подозреваемого в размещении запрещенного в республике контента с атакой беспилотных летательных аппаратов. Кадры сопровождались сатирическим комментарием. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии в Telegram-канале.

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике выявили кадры применения вражеских БПЛА [в Чебоксарах], сопровождаемые сатирическим комментарием автора съемки. <…> Сотрудники ЦПЭ оперативно вычислили нарушителя, ранее привлекавшегося к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти либо вражды, также публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики", - говорится в сообщении.

Чебоксарца доставили в отдел полиции. Представителем Министерства Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в отношении 22-летнего нарушителя составлен административный протокол. "Я, не осознавая последствий своих действий, выложил [в интернет] видеозапись прилета [беспилотников в Чебоксарах]. В содеянном раскаиваюсь", - приводятся слова молодого человека в видеозаписи, размещенной в Telegram-канале министерства.

Административный материал рассмотрит мировой суд.

Правоохранители отметили, что решением оперативного штаба республики от 26 августа установлен запрет на съемку БПЛА и размещение данной информации в интернете.

26 ноября была совершена атака БПЛА в Чебоксарах. В результате с ранениями госпитализировали мать с ребенком: женщину в тот же день прооперировали, подростка выписали 28 ноября. Власти отмечали, что повреждения получили два многоквартирных дома, ряд коммерческих и социальных объектов. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются.