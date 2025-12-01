SCMP: число погибших при мощном пожаре в Гонконге достигло 151
ГОНКОНГ, 1 декабря. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 151. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пожарную службу города.
По данным издания, спасатели, осматривавшие разрушенные огнем здания, обнаружили 1 декабря еще пять тел погибших.
Пожар произошел в комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем.