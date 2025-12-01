Петербуржца осудили за мошенничество на оборонзаказе почти на 320 млн рублей

Андрей Виноградов создал и возглавил ОПГ, в состав которой вовлек директора одного из коммерческих предприятий, чтобы похитить деньги по госконтракту Минобороны РФ на строительство объекта в Приморье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пяти годам колонии жителя Санкт-Петербурга за мошенничество. Группа злоумышленников похитила почти 320 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонный заказ - строительство объекта в Приморском крае, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд установил, что в период с марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек директора одного из коммерческих предприятий (материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Коммерсанты объединились с целью хищения денег по государственному контракту Министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае. <…> Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал <…> [мужчину] виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также с него взыскана в доход государства сумма причиненного ущерба в размере 319 млн 861 тыс. рублей.

Отмечается, что группа получила аванс в этом размере, используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций, а также на счета третьих лиц за услуги, не связанные с выполнением госконтракта. При этом часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов для маскировки преступления, по данным пресс-службы.