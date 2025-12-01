Поиски пропавшего в горах Адыгеи туриста приостановили из-за непогоды

Как сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда Дмитрий Голубев, поиски осложняются скальным рельефом и снежным покровом, который сверху уже подтаял

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Спасатели из-за непогоды приостанавливают на 13-й день поиски туриста из Краснодара, пропавшего в районе горы Тыбги в Адыгее во время одиночного похода. Об этом ТАСС сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А. М. Носкова МЧС России - филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Дмитрий Голубев.

"В связи с ухудшением погодных условий я сейчас приостанавливаю поисковые работы в целях безопасности спасателей. Дождь <…>, это возможное выпадение снега на высоте порядка трех тысяч метров. Дорога, ведущая наверх, к месту работы, даже в сухую погоду представляет сложность, а когда она размокшая, то опасность увеличивается. Безопасность спасателей - приоритет, это люди, которые две недели работали без отдыха на большой высоте. Уже было обследовано все возможное местонахождение туриста и даже более того", - сказал начальник поисково-спасательного отряда.

Он констатировал, что трижды применялась авиация, были задействованы беспилотные летательные аппараты, группировку спасателей увеличили до 21 человека. Зону поиска расширяли, локации проходили по нескольку раз. Участок, где спасателями были обнаружены трекинговые палки туриста, был неоднократно обработан техникой и пройден специалистами. При этом поиски осложняются скальным рельефом и снежным покровом, который сверху уже подтаял. В ночные и утренние часы в районе горы держится минусовая температура, камни обледеневают, что затрудняет передвижение спасателей.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с подругой. 17 ноября он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги (высота 3 064 м). Около суток женщина прождала его в базовом лагере, а днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о произошедшем сотрудникам заповедника. На следующий день были организованы поиски туриста.

Гора Тыбга - это центр Кавказского биосферного заповедника, его "зона покоя". Там обитает много диких зверей - медведей, волков, оленей, туров.