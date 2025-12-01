В США из-за снегопадов произошли массовые ДТП и масштабные отмены авиарейсов

Сильные снегопады обрушились в основном на штаты Среднего Запада

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Снегопады стали причиной отмены порядка 3 тыс. авиарейсов в Соединенных Штатах в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала FlightAware.

При этом еще более 21 тыс. рейсов были задержаны. Наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).

По данным национальной метеослужбы, сильные снегопады обрушились в основном на штаты Среднего Запада. Местами выпало рекордное количество осадков. В частности, в районе аэропорта Чикаго с 29 на 30 ноября выпал 21 см снега, побив рекорд 1951 года (20 см). В понедельник-вторник сильные снегопады ожидаются уже в штатах Атлантического побережья США.

Первые мощные снегопады в США привели к массовым дорожно-транспортным происшествиям. В частности, в штате Индиана из-за плохих погодных условий столкнулись около 45 автомобилей. Массовые ДТП фиксировались и в других штатах.

В аэропорту Де-Мойн штата Айова из-за сильных осадков за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский лайнер: 54 человека были эвакуированы и на автобусах доставлены в здание аэропорта. Пострадавших нет.