В Москве подросток украл из ПВЗ несколько телефонов на более чем 500 тыс. рублей

Несовершеннолетний действовал по указанию незнакомца

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В Москве 16-летний подросток по указанию неизвестного украл несколько дорогостоящих смартфонов из двух пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Предварительно, 16-летний подросток по указанию незнакомца, который оформил на маркетплейсе заказ без предоплаты на два дорогостоящих телефона, должен был похитить их. "Находясь в пункте выдачи заказов на Гончарной набережной, когда доставленные товары находились на столе в зоне выдачи товаров покупателям, он воспользовался моментом, открыто похитил имущество и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба превысила 434 тыс. рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Аналогичным образом он похитил два смартфона общей стоимостью более 150 тыс. рублей в пункте выдачи заказов на улице Миклухо-Маклая.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ход работы контролирует Таганская межрайонная прокуратура.