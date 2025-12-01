В Грузии подадут в суд на Би-би-си за фейк о применении химвеществ на митинге

Накануне вещательная корпорация опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти страны якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии подадут иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за ложную информацию в ее статье о якобы применении полицией химических веществ против митингующих. Об этом говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Накануне Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.

"Ввиду того, что этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии, мы приняли решение начать в отношении лживого СМИ правовой спор в международных судах. Мы используем все возможные правовые пути, чтобы распространяющее ложь так называемое СМИ ответило за распространение грязных ложных обвинений", - говорится в заявлении.

Партия отмечает в заявлении, что Би-би-си в своем материале не приводит ни одного доказательства и основывается на словах заинтересованных лиц - участников акций протеста и противников власти, некоторые из которых осуждены за свои действия. Еще до публикации статьи пресс-служба "Грузинской мечты" дала телекомпании исчерпывающие ответы на все вопросы и попросила отразить позицию властей согласно стандартам журналистики. Между тем в статье не содержится и 1% тех пояснений, которые партия исчерпывающе предоставила авторам.

В своем заявлении "Грузинская мечта" вспоминает и недавний скандал, вызванный коверкающим смысл монтажом на Би-би-си выступления президента США Дональда Трампа, после чего ушли в отставку генеральный директор и исполнительный директор новостной службы телеканала. Как отмечает партия, Би-би-си превратилась в оружие пропаганды "глубинного государства" (deep state) и занимается исполнением грязных заказов и распространением дезинформации.