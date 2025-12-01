В Полтавской области пьяный полицейский сбил двух девушек

Обе девушки погибли на месте

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинский полицейский, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, задавил двух девушек. Инцидент произошел в Полтавской области, сообщает прокуратура региона в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Вечером 30 ноября в городе Карловка работник полиции за рулем собственного автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги. От полученных травм обе девушки погибли на месте", - говорится в сообщении.

После аварии страж порядка скрылся с места, однако затем вернулся. В настоящий момент он задержан, в прокуратуре отметили, что, "по предварительным данным, полицейский был пьян". Ведется расследование.