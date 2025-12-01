В поселке под Краснодаром число поврежденных при атаке ВСУ домов достигло 16

В жилых домах разбиты стекла, повреждены крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и строения на придомовых территориях

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС. архив

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Повреждения при атаке киевского режима в ночь на 1 декабря, по уточненным данным, получили 16 жилых домов в Северском районе на Кубани, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Из-за падения обломков БПЛА в пгт. Ильском пострадали 16 жилых домов - разбиты стекла, повреждены крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и строения на придомовых территориях", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что при атаке в ночь на понедельник предварительно повреждены три частных дома и вышка сотовой связи. Никто не пострадал.