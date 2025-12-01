ТАСС: в Тульской области мастера спорта по ММА арестовали за вымогательство

Речь идет о Тигране Оганесяне

Тигран Оганесян © Страница Тиграна Оганесяна в социальных сетях

ТУЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Мастера спорта России по смешанным единоборствам (MMA) Тиграна Оганесяна арестовали в Тульской области по делу о создании межэтнической группировки из числа своих учеников, которая занималась вымогательством. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Тульской области УФСБ России по Тульской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержал 36-летнего гражданина РФ - уроженца одной из закавказских республик, который был тренером по смешанным единоборствам. По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный - мастер спорта России по ММА Тигран Оганесян - арестован. По версии следствия, он создал в городе Щекино спортивную секцию в одном из спортклубов, в которую входили представители национальных диаспор и землячеств, затем привлек их к разбоям и вымогательству.