Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары продлили арест

Екатерина Тархова будет содержаться под стражей до 2 февраля

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Самарский районный суд продлил до 2 февраля срок содержания под стражей Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Арест [Тарховой] продлили до 2 февраля", - сказала собеседница агентства.

31 января в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении Виктора Тархова и его жены. По данным следствия, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых Екатерину. По решению суда она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Несовершеннолетний сын обвиняемой сначала был передан в социальное учреждение, а затем под временную опеку в семью. Тархова призналась в том, что совершила преступление из корыстных мотивов. По ее словам, она попала под влияние неправильных людей и не хотела убивать родственников.

16 мая в следственном управлении СК России сообщили о предъявлении заочного обвинения 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. Их объявили в международный розыск, суд заочно избрал Дмитрию Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что Светлана Метревели, находясь за пределами России, давала советы и указания по убийству Виктора Тархова и его жены, а ее племянник и внучка экс-мэра отравили их, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.