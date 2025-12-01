В Рязани осудили 14 членов преступной группы наркоторговцев

По версии следствия, под руководством кураторов наркомагазина участники криминальной схемы занимались транспортировкой крупных партий наркотиков, расфасовкой их на более мелкие партии и сбытом

© УМВД России по Рязанской области/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района города Рязани приговорил 14 членов организованного сообщества наркодилеров к лишению свободы от 7 до 11 лет. Злоумышленники распространяли наркотики на территории восьми регионов РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Доказательства, представленные следователями следственного управления УМВД России по Рязанской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по масштабному уголовному делу в отношении 14 человек - представителей нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. <…> Сегодня суд Железнодорожного района города Рязани вынес по уголовному делу приговор. Соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима - в зависимости от степени участия каждого в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Участники сообщества признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах). Они были задержаны в 2023 году, злоумышленниками являлись жители Рязани и Московской области в возрасте от 20 до 48 лет, среди них - три женщины и двое граждан страны северной Африки. "Шестеро участников ранее были судимы за различные преступления", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, под руководством анонимных кураторов наркомагазина участники криминальной схемы занимались транспортировкой крупных партий наркотиков, расфасовкой их на более мелкие партии и сбытом. Злоумышленники распространяли зелье бесконтактным способом на территории Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей. "Оперативники и следователи в ходе личного досмотра задержанных из тайниковых закладок и на съемных квартирах изъяли около 5 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения", - пояснили в пресс-службе.