Танкер Mersin получил пробоины из-за четырех взрывов

Никто не пострадал, уточнили в компании Beşiktaş Denizcilik

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Танкер Mersin, который находится на рейде столицы Сенегала Дакара, получил повреждения корпуса в результате четырех внешних взрывов. Как сообщила турецкая компания Beşiktaş Denizcilik, которой принадлежит танкер, в результате инцидента никто не пострадал.

"Считаем необходимым проинформировать общественность о происходящем с танкером Mersin, техническим обслуживанием которого мы занимаемся, - приводит выдержки из ее заявления турецкий новостной портал Denizhaber. - 27 ноября во время стоянки нашего судна у берегов Дакара произошли четыре взрыва внешнего происхождения, в результате которых машинное отделение было затоплено морской водой".

Компания отмечает, что ситуация была быстро взята под контроль и все члены экипажа оперативно доставлены на берег, пострадавших нет. Экипаж танкера состоит из 22 человек: 17 граждан Индии и 5 - Турции.

По данным Beşiktaş Denizcilik, судно устойчиво, хотя и имеет крен. Танкер стоит на якоре во внутренних водах Сенегала и не представляет никакой угрозы для навигации. Судну не угрожает затопление. Расстояние от танкера до побережья около 10 км.

В свою очередь сенегальское издание Dakar Actu пишет, что Mersin мог подвергнуться "украинской военно-морской атаке". На борту танкера находится около 30 тыс. тонн нефтепродуктов. Управление по безопасности на море Сенегала сформировало кризисный штаб и принимает меры, чтобы не допустить разлива нефти. Ожидается, что в ближайшее время может начаться операция по откачки находящихся на его борту нефтепродуктов.

Согласно источникам ТАСС на Йоханнесбургской фондовой бирже, Mersin вышел в августе из российского порта Тамань в Дакар. Танкер постройки 2009 года и водоизмещением 59 тыс. тонн зарегистрирован в Панаме и имеет флаг этой страны.