В Уфе футболист любительского клуба умер во время матча

Медики пытались помочь мужчине, но реанимационные мероприятия не имели эффекта

Редакция сайта ТАСС

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства смерти футболиста во время матча. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, футболисту любительского клуба "Арлан" стало плохо во время матча любительской лиги, специалисты скорой помощи пытались помочь мужчине, но реанимационные мероприятия не имели эффекта.