Часть Одессы осталась без электричества из-за аварии на энергообъекте

Специалисты ведут работы по устранению неполадок, сообщила компания "ДТЭК Одесские электросети"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Авария на энергообъекте Одессы привела к отключению электричества в Приморском и Пересыпском районах города. Об этом сообщила компания "ДТЭК Одесские электросети".

"В 07:20 1 декабря произошла аварийная ситуация на объекте другой энергетической компании, от которого получает электричество часть Приморского и Пересыпского районов города Одессы," - говорится в сообщении. Специалисты ведут работы по устранению неполадок.