В Черкесске будут судить слесаря по делу о взрыве газа с пятью погибшими

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей произошла разгерметизация газового оборудования, которая привела к утечке и скоплению газа в одной из квартир дома

ЧЕРКЕССК, 1 декабря. /ТАСС/. Слесарь газораспределительной организации предстанет перед судом по делу о взрыве газа в многоквартирном доме в городе Черкесске в 2024 году, в результате которого погибли пять человек. Мужчина упустил неисправность газового шланга, которая привела к трагедии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"По данным следствия, 12 сентября 2023 года обвиняемый в ходе проведения технического обслуживания газового оборудования в одной из квартир дома по улице Лободина города Черкесска не проверил должным образом состояние полимерного газового шланга, используемого для присоединения плиты к газопроводу, который фактически имел технические неисправности, препятствующие его безопасному использованию. Вместо приостановления подачи газа в квартиру фигурант составил акт о якобы выполненном техническом обслуживании оборудования в полном объеме и покинул жилой дом", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей слесаря произошла разгерметизация газового оборудования, которая привела к утечке и скоплению газа в одной из квартир дома.