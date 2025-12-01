В Оренбургской области по факту ДТП с четырьмя погибшими завели уголовное дело

В том числе погиб малолетний ребенок

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в Оренбургской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Главного следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами по факту дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

По данным регионального УМВД, на автодороге между населенными пунктами Соболево и Зарево 1 декабря произошло столкновение двух легковых автомобилей. Специалисты деблокировали погибших и пострадавших. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок, травмированы шестеро.