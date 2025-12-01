В Брянской области водитель "Мираторга" пострадал при ударе дронов

Мужчина получил осколочные ранения

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Водитель агропромышленного комплекса "Мираторг" получил осколочные ранения при ударе дронов-камикадзе по территории предприятия. Пострадавшего доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в Климовском районе. В результате целенаправленного удара, к сожалению, осколочные ранения получил водитель предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками поврежден автомобиль "УАЗ", - написал он в своем Telegram-канале.