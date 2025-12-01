Публициста Стомахина оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Бутырского суда Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иностранный агент и экстремист, член "Комитета за рабочую демократию и социализм", участник организации фонда Free Russia Foundation привлечен к административной ответственности в суде Москвы. Постановлением Бутырского районного суда г. Москвы Стомахин Борис Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В 2006 году Бутырский суд Москвы признал Стомахина виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти, либо вражды, приговорив к пяти годам лишения свободы. 22 апреля 2014 года его приговорили к 6,5 года заключения за оправдание терроризма, призывы к экстремизму, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также за приготовление к публичному оправданию терроризма с использованием СМИ. В 2015 году Московским окружным военным судом Стомахин был осужден на семь лет заключения за призывы к терроризму и экстремизму. В марте 2025 года Бутырский суд Москвы заочно приговорил его к 10 годам колонии строгого режима по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти и вражды. Судимость в установленном порядке Стомахиным не снята и не погашена, а срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания, он находится в международном розыске.