На Ставрополье осудили подростка за расклеивание листовок с пропагандой террора

Несовершеннолетнему назначили наказание в виде 6,5 года лишения свободы в воспитательной колонии

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд назначил 6,5 года лишения свободы подростку из Ставропольского края, который расклеивал листовки с пропагандой террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

"Приговором Южного окружного военного суда несовершеннолетнему фигуранту назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы краевого УФСБ РФ, несовершеннолетний ставрополец начал переписку с членом запрещенной на территории РФ террористической организации в Telegram и согласился выполнять поручения.

"По заданию куратора злоумышленник расклеивал на территории Ставрополя листовки с QR-кодом террористической организации. Кроме того, в противоправную деятельность он вовлек еще одного местного жителя", - сказали в пресс-службе УФСБ.

Как уточнили в следственном управлении, фигуранту 17 лет, а его сообщнику, которому суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, - 19 лет. Против молодых людей были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.