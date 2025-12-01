Число жертв пожара в Казахстане достигло 13

В больнице умерла семилетняя девочка, которая была единственным ребенком, спасенным при пожаре в Туркестанской области

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Семилетняя девочка, которая была единственным спасенным ребенком при пожаре в Туркестанской области на юге Казахстана с 12 погибшими, умерла в больнице. Об этом сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на управление здравоохранения Туркестанской области.

Как отмечается в сообщении ведомства, состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое, врачи оказывали ей помощь, однако спасти ее не удалось. Таким образом, число жертв пожара выросло до 13, включая 10 детей.

18 ноября в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что в селе Алгабас ночью загорелся двухэтажный частный дом. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома троих пострадавших, в том числе одну девочку и двух мужчин. Также внутри дома было обнаружено 12 погибших - трое взрослых и девять детей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования из-за гибели людей. В правительстве республики создали комиссию для расследования причин происшествия, по итогам работы которой сообщалось, что криминальных причин происшествия установить не удалось. Возможным источником возгорания стал неисправный удлинитель.