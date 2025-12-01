Экс-замначальника воронежского УФСИН осудили за превышение полномочий

Аркадия Молоканова обвинили в привлечении подчиненных к хозработам

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор в виде двух лет лишения свободы бывшему заместителю начальника УФСИН России по Воронежской области Аркадию Молоканову, обвиняемому в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"Железнодорожным районным судом города Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего заместителя начальника УФСИН России по Воронежской области Аркадия Молоканова. Он признан виновным по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). <…> С учетом позиции представителя прокуратуры области суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с декабря 2019 года по ноябрь 2024 года бывший высокопоставленный сотрудник службы исполнения наказаний в служебное время привлекал сотрудников учреждений, которые курировал, к выполнению строительно-монтажных, ремонтно-отделочных и других работ на объектах недвижимости, которыми пользовался. Это влекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов подчиненных офицера, дискредитировало государственную службу, причиняло государству имущественный вред, так как сотрудники получали зарплату, фактически не имея возможности исполнять свои должностные обязанности.

Молоканова взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что он лишен звания полковника внутренней службы.