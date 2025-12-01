В ДНР убийца малолетнего ребенка получил пожизненный срок

Фигуранта также осудили за незаконное хранение взрывных устройств

МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил 40-летнего местного жителя к пожизненному заключению за убийство ребенка. В сентябре 2023 года мужчина нанес более 50 ударов кухонной скалкой 8-летней дочке своей сожительницы, девочка умерла в больнице от тяжелых травм, об этом сообщили ТАСС в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в 50 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре ДНР добавили, что фигуранта осудили и за незаконное хранение взрывных устройств. Во время обыска правоохранители нашли взрывчатку, которую фигурант прятал в сарае своего дома.