В Ростовской области завели дело за публикации атак ВСУ

Дело завели на администратора регионального Telegram-канала

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря . /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении администратора Telegram-канала в Ростовской области за публикации видеоматериалов воздушных атак на регион. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

"В Ростовской области задокументировано пять фактов фиксации воздушных атак с последующим размещением видеоматериалов в сети. В отношении администратора одного из телеграм-каналов, активно распространявшего подобные материалы, возбуждено уголовное дело. Это житель Ростова-на-Дону, который вел съемку применения беспилотников и распространял видео в интернете с собственными комментариями", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что еще по трем фактам в отношении жителей региона составили административные протоколы, суд назначил им штраф в 3 тыс. рублей каждому. Также силовики выявили нарушителя, который снимал воздушную атаку на Таганрог, а затем опубликовал видео в интернете.

"В условиях массированных атак, когда есть погибшие, пострадавшие, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам, некоторые граждане занимаются съемкой и оперативной публикацией видео, что помогает противнику оценивать эффективность своих ударов. Это недопустимо с точки зрения закона и морали. Все, кто нарушает запрет на съемку и распространение подобных материалов, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - привели в сообщении слова губернатора Юрия Слюсаря.

Несколько дней подряд Ростовская область подвергается атакам ВСУ, в результате ранения получают мирные жители, повреждения фиксируют в жилых домах и на объектах инфраструктуры. 11 августа власти региона запретили съемку атак беспилотников в регионе, а также публикацию такого контента в сети Интернет для обеспечения безопасности. За несанкционированную съемку и распространение материалов для физлиц предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 40 тыс. рублей, для юрлиц - до 400 тыс. рублей.