Wildberries выясняет обстоятельства кражи из ПВЗ телефонов на крупную сумму

Сумма кражи составила более 500 тыс. рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Wildberries выясняет обстоятельства кражи из пункта выдачи заказов маркетплейса телефонов на сумму более чем 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Мы уже связались с ПВЗ для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Со своей стороны готовы предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе РВБ отметили, что компания всегда содействует следствию и предоставляет всю необходимую информацию для работы представителей правоохранителей и установления точных деталей случившегося.

Ранее в прокуратуре сообщили о том, что шестнадцатилетний подросток украл из ПВЗ несколько телефонов на сумму более чем 500 тыс. рублей. Несовершеннолетний действовал по указанию незнакомца.