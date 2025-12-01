На главу Цивильского округа Чувашии завели новое дело

Алексею Иванову инкриминируют мошенничество

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении главы Цивильского муниципального округа Чувашии, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируют также мошенничество, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

В октябре в отношении главы Цивильского округа было возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие полагает, что муниципальный чиновник с января 2023 года руководил коммерческой организацией, фиктивно оформленной на подставное лицо. Он находится под стражей.

"Руководитель СУ СК России по Чувашской Республике возбудил новое уголовное дело в отношении главы Цивильского муниципального округа <...> Алексея Иванова и его сообщника. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

Правоохранители полагают, что с июня 2023 по июль 2025 года Иванов по сговору со своим знакомым похитил более 560 тыс. рублей муниципальных бюджетных средств. По данным следствия, от имени администрации муниципалитета заключались договоры по организации строительного контроля с подконтрольным предпринимателем. "Установлено, что фактически услуги по строительному контролю за возведением объектов капитального строительства (сельских клубов в деревнях Елаши, Тиньговатово, Нижние Кибекси и раздевалки для хоккеистов в поселке Опытный) не осуществлялись. Представленная для оплаты исполнительно-техническая документация содержала заведомо ложные сведения о выполнении контрольных мероприятий", - полагают в ведомстве.

27 ноября был задержан предполагаемый сообщник главы округа. Правоохранители отметили, что он заключен под стражу. Следствие продолжается.