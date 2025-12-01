Артем Чекалин заявил в суде, что виновен только в налоговом преступлении

Бывший муж блогера Лерчек также добавил, что не причастен к незаконному выводу средств за рубеж

Редакция сайта ТАСС

Артем Чекалин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин заявил в суде, что не причастен к выводу средств за границу, но виновен в налоговом преступлении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Гагаринского суда, где проходит заседание по делу блогеров.

"Я признаю свою вину, но в налоговом преступлении, раскаиваюсь в содеянном. А в незаконном выводе средств - не признаю, не согласен с квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой", - сказал он.

Чекалин также заявил, что обвинение ему ясно не в полном объеме. "Сказано, что средства выводили сотрудники Сбербанка, а при чем здесь я и мои сотрудники? Я никогда не предоставлял в банки подложных документов", - сказал он.

Защита Чекалина также попросила у прокурора тот электронный документ, который обвинение считает подложным и который лег в основу обвинения.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.