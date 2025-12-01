Жительница Белгородской области погибла при атаке БПЛА ВСУ

FPV-дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области. Погибла мирная жительница, ее муж ранен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю, в котором находилась супружеская пара. Женщина с тяжелыми множественными ранениями скончалась по пути в больницу. <...> У ее супруга осколочные ранения ноги и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма и баротравма", - написали в оперштабе.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, предварительно, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Мужчину доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.