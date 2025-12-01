Свердловского экс-замгубернатора просят освидетельствовать в СИЗО

Это позволит определить возможность его содержания под арестом, сообщила ТАСС адвокат Мария Кирилова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который находится в СИЗО №7 Челябинской области, подала ходатайство о его освидетельствовании из-за ухудшения здоровья. Это позволит определить возможность его содержания под арестом, сообщила ТАСС адвокат Мария Кирилова.

"Состояние здоровья Чемезова, который содержится в СИЗО №7 на территории УФСБ Челябинской области, продолжает ухудшаться. <…> Адвокат направила в администрацию СИЗО №7 ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Кирилова отметила, что заболевания обвиняемого обострились из-за ненадлежащего питания, а также отсутствия лекарственных средств. "Чемезов еще больше похудел, что для его состояния критично, выглядит очень плохо", - добавила она.

Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. 29 сентября Чемезов был вызван на допрос, после чего его задержали.

Кроме того, Чемезов привлекался в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе третьих лиц по этому иску также была его бывшая жена Ирина Чемезова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве.