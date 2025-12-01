Калининградца осудили за избиение до смерти матери в 2014 году

Его приговорили к семи годам колонии строгого режима

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Житель Калининграда признан виновным в избиении до смерти собственной матери, совершенном 11 лет назад. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Житель Калининграда признан виновным в избиении до смерти собственной матери, совершенном в 2014 году. <...> Следствием и судом установлено, что мужчина во дворе дома по месту жительства в поселке Зеленое Полесского района избил руками по лицу свою мать. От полученных травм 55-летняя женщина 7 июля 2014 года скончалась в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Длительное время преступление оставалось нераскрытым, в частности, по причине отсутствия прямых свидетелей. Однако следователям и криминалистам регионального управления СК РФ при содействии отдела криминалистического и методического сопровождения следствия в Санкт-Петербурге удалось установить причастность калининградца к преступлению.

Приговором Полесского районного суда 45-летнему мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.