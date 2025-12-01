В Петербурге вынесли приговор за грабеж с участием полицейских

Уголовное дело против двух сотрудников полиции приостановили из-за их отбытия на СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела о грабеже и вымогательстве с участием двух полицейских в ноябре 2023 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"В отношении Егора Поддубного и Виталия Тугбаева (оба на момент преступления служили в полиции, обвиняются в превышении должностных полномочий и вымогательстве - прим. ТАСС) уголовное дело приостановлено в связи с их убытием на СВО. В отношении остальных участников оглашен приговор", - говорится в сообщении.

Шахину Раджабалиеву, Шаменяру Садыкзаде и Даниилу Молодцеву, которым вменялись вымогательство и грабеж (п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ), суд назначил наказание в виде лишения свободы на три с половиной, два с половиной года и три года три месяца в колонии общего режима соответственно. Садыкзаде освобожден из-под стражи в зале суда в связи с отбытием наказания под стражей. Мейлис Гарлыев, обвинявшийся только в вымогательстве, приговорен к трем годам двум месяцам колонии общего режима.

О задержании и аресте фигурантов, в том числе сотрудников 59-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга Тугбаева и Поддубного, ТАСС сообщал в декабре 2023 года.

По данным следствия, в ноябре 2023 года же года злоумышленники узнали о том, что бывшая сожительница на тот момент 32-летнего потерпевшего потребовала от него 300 тыс. рублей в качестве материальной компенсации за размолвку. Получение этих денег и взялись обеспечить соучастники. Вечером 21 ноября Раджабалиев и Поддубный пригласили мужчину на встречу в кафе на Придорожной аллее, куда тот прибыл вместе со знакомым, и потребовали передать им 300 тыс. рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за физический вред, который потерпевший якобы причинил своей бывшей девушке. Мужчина отказался, после чего его попытались задержать - уже под предлогом совершения мошенничества, но он оказал сопротивление. В итоге его избили и поместили вместе с товарищем в полицейский УАЗ. Решив, что против них действуют переодетые в полицейских преступники, потерпевшие смогли тут же угнать автомобиль и поехали в сторону ближайшего 59-го отдела полиции на улице Есенина, где рассчитывали получить помощь.

Соучастники пустились в погоню за беглецами, при этом неоднократно стреляли по полицейской машине из травматического пистолета. На Сиреневом бульваре фигуранты блокировали УАЗ, избили потерпевших и, надев на одного из мужчин наручники, похитили у него все имевшиеся при себе 160 тыс. рублей. Затем полицейские доставили потерпевших в тот самый 59-й отдел и составили на них протоколы о мелком хулиганстве, которое те якобы совершили.