В ДТП у границы Крыма и Херсонской области погиб человек

Еще четверых госпитализировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе "Новороссия" около выезда с Крымского полуострова, в результате чего один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщили в МВД по Республике Крым.

"На автодороге Р-280 "Новороссия" вблизи села Новостепное, по предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Geely Emgrand. От удара Geely Emgrand отбросило, в результате чего он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Citroen Berlingo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и двое пассажиров Geely Emgrand, а также один из пассажиров Mitsubishi Lancer, получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы. "Второй пассажир Mitsubishi Lancer, 42-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В автомобиле Citroen Berlingo никто не пострадал", - добавили в полиции.

ДТП произошло утром в понедельник.