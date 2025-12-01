Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж

Валерия Чекалина заявила в суде, что суть этого обвинения ей непонятна

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Ващенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила в суде, что не признает вину в выводе средств, а суть этого обвинения ей непонятна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Гагаринского суда, где проходит заседание по делу блогеров.

"Вину я не признаю, считаю, что самого события этого преступления, то есть вывода средств, не было", - сказала она.

По словам Чекалиной, из обвинительного заключения не ясно, в чем выразился незаконный вывод денег за рубеж и какие документы это подтверждают. Лерчек также подчеркнула, что сама она лишь занималась подготовкой фото- и видеоматериалов фитнес-марафона.

Ранее ее бывший муж Артем Чекалин заявил, что также не признает вину в выводе средств за рубеж, но считает себя виновным в неуплате налогов.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.