Прокуратура требует возбудить дело против журналиста "Медузы" Горина

Его подозревают в деятельности нежелательной организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации в отношении журналиста "Медузы" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Владислава Горина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Лефортовская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование Владислава Горина за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ. <…> Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Горина по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в сообщении.

Установлено, что Горин, будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза", Латвийская Республика), в отношении которой Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании деятельности организации нежелательной, находясь за пределами России, продолжает участвовать в деятельности этой организации в качестве ведущего. Горин проводит мероприятия, способствующие поддержанию деятельности организации, и распространяет в интернете материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы, происходящие в России.