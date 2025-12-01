Экс-главу района Перми арестовали за попытку дать взятку

Дмитрий Дробинин пытался подкупить должностное лицо Минобороны

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшего главу Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина заключили под стражу. Об этом ТАСС сообщили в Пермском гарнизонном военном суде.

"Сегодня [Дробинина] заключили под стражу сроком на 2 месяца, до 28 января", - сообщили в суде.

По информации местных СМИ, Дробинина задержали при попытке дать взятку должностному лицу Минобороны РФ (ч. 5 ст. 291 УК РФ). С ним Дробинин пытался договориться о признании негодным к воинской службе, контракт о прохождении которой он заключил, находясь под следствием по делу о мошенничестве и получении взятки на посту главы Индустриального района Перми.

По данным следствия, в марте 2023 года глава района и его заместитель, используя свое служебное положение, завладели денежными средствами в размере 500 тыс. рублей, принадлежащими благотворительному фонду. Кроме того, в сентябре того же года глава администрации получил через посредника от представителя юридического лица взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, за что глава района в свою очередь дал указание не исполнять вынесенное им распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленного павильона по оказанию услуг мойки транспортных средств.

Против бывшего главы администрации Индустриального района и его заместителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Также в отношении главы района возбудили дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера).