В Петербурге вице-президента банка "Россия" осудили на 8,5 года колонии

Игоря Андреева также оштрафовали на 87 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 87 млн рублей вице-президента акционерного банка "Россия" Игоря Андреева по делу о получении коммерческого подкупа в размере 29 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Игоря Андреева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 87 млн рублей с лишением права заниматься девелоперской деятельностью в сфере консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Деньги, полученные Андреевым в результате совершения преступления, конфискованы.

О задержании и заключении фигуранта под стражу сообщалось в марте 2024 года. Как уточняли в банке "Россия", следствие по уголовному делу и задержание Андреева были инициированы самой кредитной организацией, банк оказывал содействие правоохранительным органам.

Как следует из материалов дела, Андреев, будучи вице-президентом банка по инвестиционным вопросам и одновременно гендиректором ООО "АБР девелопмент", организовал учреждение застройщика ООО "СЗ "Всеволожск", где также был назначен руководителем. Затем Андреев передал управление этой фирмой в пользу ООО "Управление проектами", от двух учредителей которого с декабря 2022 года по март 2024 года получал деньги в качестве коммерческого подкупа. Фирма "СЗ "Всеволожск" выступала застройщиком жилого квартала в районе 4-го километра Южного шоссе во Всеволожске, и за вознаграждение Андреев согласовал компании ежемесячные платежи по кредитной линии банка "Россия", а также квартальные отчеты о деятельности. Кроме того, Андреев способствовал сохранению объемов финансирования застройщика со стороны банка через ООО "АБР девелопмент" и полной оплате услуг компании "Управление проектами" по руководству фирмой-застройщиком на уровне 15,3 млн рублей в месяц.