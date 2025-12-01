В Каспийске восстановят дом после атаки БПЛА

При осмотре зафиксировали небольшой ущерб окнам в здании и нескольким авто

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана поручили восстановить дом, пострадавший при атаке беспилотников в городе Каспийск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению главы региона Сергея Меликова выехал в г. Каспийск, над территорией которого сегодня утром была предотвращена атака вражеских беспилотников. <…> После осмотра премьер провел заседание оперативного штаба, где были определены меры по восстановлению повреждений, которые были нанесены в результате осколочных попаданий. <…> В рамках заседания штаба обсуждены вопросы проведения восстановительных работ на объекте, определены ответственные лица и сроки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, зафиксирован небольшой ущерб окнам одного многоквартирного дома и нескольким авто. Во время оперативных мероприятий жильцы были оперативно эвакуированы и скоро смогут вернуться домой.