Под Псковом задержали совершившего насилие над ребенком 13 лет назад

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранители установили и задержали в Псковской области мужчину, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетней девочки более 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Псковской области расследуется уголовное дело по факту совершения в конце 2011 года противоправных действий в отношении малолетней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. <…> В настоящее время фигурант установлен, задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, преступление было совершено в декабре 2011 года. Причастного удалось установить в результате совместной работы следственных органов, ГУУР МВД России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего. Злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Он заключен под стражу.