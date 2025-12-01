На Украине мужчину арестовали за поджог исторической синагоги

Обвиняемый состоит на учете в специализированном медучреждении - он также ранее сломал доску объявлений, закрепленную у ограды храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черновцах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине арестовал с правом внесения залога 30-летнего мужчину, обвиняемого в совершении поджога синагоги в Черновцах на западе страны. Об этом сообщила региональная полиция.

По его данным, житель города состоит на учете в специализированном медучреждении - он также ранее сломал доску объявлений, закрепленную у ограды храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черновцах. Мужчине предъявили обвинение.

"Буковинец, находясь в религиозном сооружении, стащил часть книг на пол, убедился, что за ним никто не наблюдает, и поджег их зажигалкой. В результате противоправных действий злоумышленника повреждено имущество религиозной общины. <...> Суд по ходатайству правоохранителей избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога [в размере] более чем 240 тыс. гривен (около $5,6 тыс. - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте.

27 ноября произошел поджог синагоги в Черновцах, никто не пострадал. Синагога в Садгоре - северной части Черновцов - основана раввином Исраэлем из Ружина. Само здание было возведено около 180 лет назад, реставрировано в 2017 году и считается одной из важнейших построек в хасидском мире.