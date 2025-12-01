В Мариуполе задержали боевика "Азова"

Мужчина на протяжении трех лет скрывался в городе

Редакция сайта ТАСС

© МВД России по ДНР/ ТАСС

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали в Мариуполе ДНР боевика признанной террористической и запрещенной в РФ группировки "Азов". Об этом сообщили ТАСС в региональном МВД.

По данным МВД, боевик рассказал, что до начала проведения СВО он несколько лет служил в рядах ВСУ.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике установили и задержали военнослужащего ВСУ в Мариуполе. <...> Военнослужащий ВСУ после начала СВО с сослуживцами сразу же попал в подчинение к неонацистам из полка "Азов", - сообщили в ведомстве.

По информации МВД, боевик на протяжении трех лет скрывался в Мариуполе.