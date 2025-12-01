Суд разрешил блогеру Лерчек посещать врачей для контроля течения беременности

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд разрешил Валерии Чекалиной (Лерчек) посещать врачей для контроля течения беременности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Гагаринского суда Москвы, где рассматривается ее дело.

"К счастью, суд разрешил мне посещать врача, я теперь могу сделать скрининг, УЗИ и другие исследования для контроля состояния беременности", - сказала она.

По версии следствия, Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.