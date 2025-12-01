Суд начнет допрос свидетелей по делу Лерчек и ее бывшего мужа 22 декабря

По версии следствия, они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд начнет допрос свидетелей по делу Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина 22 декабря. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Гагаринского суда Москвы, где рассматривается ее дело.

"В заседании объявляется перерыв до 22 декабря, 12:30 мск. В соответствии с утвержденным порядком исследования доказательств суд начнет допрос свидетелей", - сказала судья.

По версии следствия, Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.